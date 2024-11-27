53-летняя Марина Федункив раскрыла правду о беременности и назвала пол ребенка

Звезда Comedy Woman Марина Федункив в 53 года впервые стала мамой. Актриса рассказала, что родила сына.

«Перед беременностью я основательно изучила этот вопрос, мы с мужем консультировались с разными профессорами. Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама. Занялась общим оздоровлением организма: бросила курить, полностью исключила алкоголь», - разоткровенничалась Марина в беседе со StarHit.

Она также не стала отрицать, что возраст играет огромное значение при беременности, и отметила, что чем старше женщина, тем сложнее стать матерью.

По словам Федункив, она давно заморозила яйцеклетки, которые и использовали репродуктологи.

«Мы с мужем Стефано обсуждали самые разные варианты — и суррогатное материнство, и усыновление, если не получится. Ну и вариант, если вообще детей у нас не будет… Но в итоге решили сделать все естественным путем», — поделилась Марина.

Актриса не планирует долго быть в декрете — впереди у нее много проектов. Она пояснила, что не хочет превратиться в домохозяйку или наседку с ребенком.

«Родить мало, надо еще и воспитать. А работа и востребованность помогают мне дольше оставаться молодой», — резюмировала звезда.

Напомним, актриса состоит в браке с итальянцем Стефано Маджи с 2021 года. Пара ведет непубличный образ жизни и не выходит в свет вместе.

Ранее певица Анна Семенович прокомментировала новости о появлении у Марины Федункив ребенка. Она призналась, что, узнав о родах звезды «Реальных пацанов», обрадовалась.