«У тебя свое кино в голове»: друг Тиммы не стал молчать после оскорблений Седоковой

Названный «петушком» друг Яниса Тиммы заявил, что Анна Седокова не выразила соболезнования родителям баскетболиста. Марк Пугачев ответил певице в соцсети.

Анна Седокова после долгого молчания ответила семье и друзьям Тиммы на критику. Досталось и Марку Пугачеву, которого она назвала «петушком», «швалью» и обвинила в употреблении наркотиков. Тот, в свою очередь, тоже посвятил пост Анне и заявил, что она не выразила соболезнования семье умершего и забрала все его телефоны.

«1. Зачем ты забрала телефоны Яниса, когда они тебе не принадлежат? 2. Почему до сих пор не выразила соболезнования его родителям? Потому что тебе просто все равно. 3. Где все имущество Яниса? Вопросов, на самом деле, гораздо больше, но даже на эти ты не ответишь — у тебя свое кино в голове…» — высказался он.

Марк считает, что поступки Анны в этот раз не останутся не замеченными. По его мнению, у всех «открылись глаза» после смерти Яниса.

Ранее Катя Гордон вышла из дела семьи Тиммы против Седоковой из-за невиновности певицы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анна Седокова прокомментировала слухи о романе с футболистом «Зенита».