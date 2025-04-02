Седокова невиновна? Катя Гордон вышла из дела родных Яниса Тиммы против певицы

Юрист Екатерина Гордон больше не представляет интересы родных баскетболиста Яниса Тиммы в деле против певицы Анны Седоковой. Адвокат признала, что с юридической точки зрения артистка непричастна к смерти бывшего мужа. Однако она по-прежнему осуждает ее по-человечески.

В личном Telegram-канале Гордон опубликовала заявление, что больше не работает с семьей Тиммы, и назвала несколько причин. Главная – бесперспективность. Анна в браке на себя ничего не оформляла, и ребенку Яниса от первой жены претендовать не на что. Также команда Кати пришла к выводу, что Седокова все-таки не доводила бывшего супруга до самоубийства.

По словам юриста, сохранились переписки, в которых Тимма обсуждал с экс-женой ее многочисленные измены и предъявлял претензии. Сообщения были отправлены и в день его смерти.

«Есть ли повод при этом говорить о доведении до самоубийства? Вряд ли. И мы понимаем, что семья Яниса и мы расходимся в монументальных понятиях. Мы не сможем оказать им с точки зрения права те услуги, которые от нас ждут. <…> По-человечески Анна, на взгляд всех, кто вынужден был ознакомится с ситуацией глубоко, виновата и порядочным человеком назвать ее трудно. В юридическом смысле борьбу с ней продолжать не перспективно», - подытожила Гордон.

Напомним, что Янис Тимма умер в конце прошлого года. После этого его близкие ополчились против Анны Седоковой, с которой баскетболист официально развелся за несколько дней до кончины.

Ранее Анна Седокова впервые ответила на обвинения семьи Яниса Тиммы.