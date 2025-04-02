«Любимая женщина Тимощука»: Анна Седокова прокомментировала слухи о романе с футболистом «Зенита»

Спустя три месяца после смерти Яниса Тиммы его экс-супругу Анну Седокову заподозрили в новом романе. Артистка стала часто посещать матчи клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге, а футболист Анатолий Тимощук посылал сердечки в зрительскую ложу. Поклонники певицы сразу же подумали, что она встречается с Анатолием. Однако экс-солистка опровергла эти слухи.

Оказалось, что в зрительской ложе Седокова была с подругой Анастасией Климовой, с которой состоит в отношениях Анатолий. Именно ей футболист адресовал послания в любви.

Анну удивили новости о романе с футболистом. Седокова призналась, что Настя — одна из ее лучших подруг. Певица опубликовала фото с яркой брюнеткой в своих социальных сетях.

«Талантливый художник и прекрасная мама двух детей и очаровательной собаки. А также самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей», — пояснила звезда.

Напомним, после смерти экс-супруга Седокова долгое время хранила молчание и не отвечала обидчикам. Но теперь она решила поставить все точки над «и». Так, Анна назвала знакомого Тиммы «петушком» и «швалью» после его нападок.