«У сына была страшная болезнь»: отец Евгения Кунгурова раскрыл правду о его смерти

Отец Евгения Кунгурова заявил, что причиной смерти сына стала «страшная болезнь». Об этом он сообщил в беседе с Kp.ru.

Друзья, коллеги и родные в шоке от смерти 40-летнего артиста, жизнь которого со стороны казалась безоблачной. Любовь к пению появилась у него с самого детства, а выбрать профессию помог отец. Он посоветовал сыну отправиться в Москву, чтобы покорить шоу-бизнес. Сестра Евгения говорит, что многое не знала о брате и его диагнозах. Об этом больше расскажут жена и отец певца.

Журналисты пообщались с отцом артиста Виктором. Он признался, что ему тяжело говорить, а ему постоянно звонят. По его словам, сын в последнее время «очень сильно болел» и просто не выдержал.

«Он болел не физически», – уточнил мужчина и добавил, что это была «страшная болезнь».

Отец певца говорит, что раздвоения личности у сына не было, как и депрессии, но была другая нервная болезнь.

«Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он, вроде, существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит», – рассказал мужчина.

Со слов Виктора, внешне болезнь никак не проявлялась. Мужчина двигался, но жаловался, что у него «голова где-то там».

«Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», – отметил мужчина.

Некоторые считают, что Кунгуров не выдержал из-за расставания с женой. Но отец артиста говорит, что ничего не слышал о разводе. Также в его семье не знают о проблемах с алкоголем, слухи о которых мелькали в СМИ.

Напомним, что тело певца нашли 8 апреля на улице рядом с подъездом его дома. Незадолго до смерти он отправил жене странное сообщение.

Ранее мы писали о том, могли ли быть у Евгения Кунгурова финансовые проблемы. Выяснилось, сколько зарабатывал артист всего за час выступления.