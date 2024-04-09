Были финансовые проблемы или нет: сколько зарабатывал певец Евгений Кунгуров

После участия в популярном шоу «Голос» певец Евгений Кунгуров зарабатывал за час выступления 500 тысяч рублей. Когда стало известно о смерти артиста, некоторые подумали, что у него могли быть проблемы с деньгами. Подробности раскрывает Kp.ru.

В жизни мужчины были финансовые проблемы, но они остались в прошлом после его участия в знаменитом проекте. Он выступал, а с 2014 года стал одним из ведущих программы «Романтика романса». Ближайшие съемки были запланированы на 13 и 14 апреля. У звезды был плотный график с участием в больших концертах. Как сообщила артистка Анастасия Макеева, они вместе с Евгением должны были петь 9 мая.

Менеджер агентства по организации мероприятий в разговоре с журналистами отметил, что Кунгуров был востребован, никаких намеков на депрессию не было.

«Гонорар разный. Зависел от нагрузки и мероприятия. Если речь идет о частных мероприятиях, то тут и 300 тысяч рублей, а в праздники и 500 тысяч рублей за час работы. Никогда не было никаких жалоб на депрессию или плохое настроение этого артиста – всегда улыбчив, интеллигентен, пунктуален», – вспоминает менеджер.

Друзья и коллеги до сих пор находятся в шоке от случившегося. Напомним, что тело певца нашли 8 апреля на улице рядом с подъездом его дома. Незадолго до смерти он отправил жене странное сообщение.

Ранее мы писали о том, что музыкант Сергей Войтенко рассказал о состоянии Евгения Кунгурова перед смертью.