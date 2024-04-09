«Найдешь меня в ванной»: певец Кунгуров перед смертью отправил жене прощальное сообщение

Жена погибшего певца Евгения Кунгурова рассказала, что перед смертью он отправил ей последнее сообщение. В нем он указывал, что его стоит искать в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О том, что артист скончался, информация появилась 8 апреля. Его супруга обратилась в оперативные службы, так как не могла долго с ним связаться. Как выяснилось, в 19:26 она получила от Евгения странное СМС, которое заставило ее насторожиться.

«Найдешь меня в ванной», - было в нем сказано.

Ирина после того, как ей поступило сообщение, стала пытаться дозвониться до Кунгурова, но он не отвечал. Всего она пробовала связаться с ним 1,5 часа. Оказалось, что певец был уже мертв. Его тело нашли возле жилой многоэтажки в Москве.

Отметим, что супруги были в процессе расторжения брака. Причем развестись они решили еще в 2023 году.

Ранее актер Сергей Шолох рассказал о последней беседе с Евгением Кунгуровым в день его смерти.