У сына 43-летней актрисы Равшаны Курковой появилась еще одна сестра. Об этом сообщает издание StarHit.

В 2023 году в личной жизни знаменитости произошли большие перемены. Сперва Куркова сообщила о рождении дочери, а затем о расставании с бизнесменом Сергеем Амаряном. Звездная пара не смогла сохранить отношения, несмотря на общего сына. Как выяснилось, предприниматель давно создал новую семью: он заново влюбился и вновь стал отцом.

В личном блоге избранница Сергея показала фото из роддома. Девушка опубликовала бирку, на которой запечатлены данные младенца. 5 ноября в 12:15 у бизнесмена родилась дочь. Отметим, что пока родители держат в секрете имя наследницы.

Ранее мать Равшаны Курковой рассказала, как ей удалось сохранить стройную фигуру. Подробности смотрите в этой статье.

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