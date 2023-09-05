«С возрастом отказалась»: мать Равшаны Курковой раскрыла секрет молодости и стройной фигуры

Мать актрисы Равшаны Курковой удивила поклонников роскошной фигурой. Рано Кубаева раскрыла журналистам секрет своей молодости и стройного тела. Женщина приехала в Анапу и снялась в купальнике.

В беседе с mk.ru отметившая 60-летие родственница знаменитости не стала скрывать, что большое значение имеет генетическая предрасположенность. Но питание тоже играет роль. Именно поэтому Рано отказалась от вредной пищи, но редко позволяет себе расслабиться.

«Иногда хочется всякие сосиски и прочее, но я пытаюсь правильно питаться. Ну и с возрастом отказалась от вредных привычек. Бокал вина, конечно, могу выпить», – призналась женщина.

Многие поклонники и даже друзья матери Курковой удивляются тому, что она не занимается спортом. Вместо этого Кубаева предпочитает массаж. Раз в полгода она проходит необходимый курс. По словам женщины, самое важное – найти хорошего специалиста.

«В основном я делаю массаж на спину. Позвоночник всегда должен быть здоров. Все эти силовые приемы для позвоночника очень полезны», – добавила Рано.

Ранее мы писали о том, как жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые показала тещу артиста. Молодая супруга юмориста редко появляется на публике, но активно ведет соцсети. Она показала свою маму во время прогулки. Поклонники удивились, что родительница девушки выглядит намного моложе ее мужа.