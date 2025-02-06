У Светланы Мастерковой обнаружили злокачественную опухоль мозга. Спортсменку госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, прошлым летом она уже оказывалась в медучреждении, когда стала терять речь при нагрузках и стрессе. Как стало известно Mash, спустя полтора месяца спортсменку прооперировали: ей удалили опухоль. Затем она прошла несколько курсов химиотерапии.

Также Mash утверждает, что у Светланы начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. На днях ей ввели противоопухолевые препараты и отпустили домой. Состояние Мастерковой удовлетворительное, но симптомы болезни сохраняются. Врачи запретили ей выполнять тяжелую работу.

На данный момент представители Светланы не комментировали новость о проблемах со здоровьем.

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