52-летнего актера Виктора Тищенко госпитализировали с судорогами со съемок «Дома с ментами-2». Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По его информации, вечером 22 января он приехал в павильон с помощником режиссера. Когда приятель отошел, то раздался грохот на лестнице. Вернувшись, он увидел лежащего актера.

В больнице у Тищенко обнаружили поражение головного мозга и сильные судороги. Это связали с отказом от алкоголя после запоя.

Актер известен по съемкам в «Тайнах следствия», «Ментовских войнах», «Своих». Он должен был появиться во втором сезоне «Дома с ментами» - первый вышел в 2024 году.

Ранее сообщалось о госпитализации в Москве тромбониста Виктора Баташева.