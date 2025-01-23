Опубликовано 23 января 2025, 13:271 мин.
52-летнего актера Виктора Тищенко госпитализировали с судорогами со съемок
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52-летнего актера Виктора Тищенко госпитализировали с судорогами со съемок «Дома с ментами-2». Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.
По его информации, вечером 22 января он приехал в павильон с помощником режиссера. Когда приятель отошел, то раздался грохот на лестнице. Вернувшись, он увидел лежащего актера.
В больнице у Тищенко обнаружили поражение головного мозга и сильные судороги. Это связали с отказом от алкоголя после запоя.
Актер известен по съемкам в «Тайнах следствия», «Ментовских войнах», «Своих». Он должен был появиться во втором сезоне «Дома с ментами» - первый вышел в 2024 году.
Ранее сообщалось о госпитализации в Москве тромбониста Виктора Баташева.