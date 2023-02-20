У Романа Костомарова развился самый опасный тип менингита

У 46-летнего фигуриста Романа Костомарова диагностировали вторичный менингит. Его состояние крайне тяжелое и нестабильное.

Об этом пишет Telegram-канал Mash. По его информации, менингит развился из-за сепсиса.

У спортсмена продолжается заражение крови, врачи никак не могут остановить этот процесс.

Костомаров находится на ИВЛ, он в медикаментозном сне.

Напомним, что вторичный менингит развивается как осложнение имеющегося инфекционного процесса. Существуют три типа менингита: бактериальный, вирусный и грибковый. Самый опасный из них – бактериальный, который возникает в том числе из-за пневмококковой инфекции. Напомним, именно эту бактерию выявили у Костомарова.

Ранее главврач «Коммунарки» Денис Проценко говорил, что бактерия давала сигналы об очень тяжелом течении болезни.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснял, как пневмококк привел Костомарова к ампутации и инвалидности.