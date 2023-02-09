Названа опаснейшая бактерия у Костомарова, которая привела к ампутации и стопроцентной инвалидности
Врач-пульмонолог объяснил, как банальная пневмония привела к гангрене у Костомарова.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Банальная пневмония у фигуриста Романа Костомарова привела к гангрене «вследствие отравления токсинами пневмококка». Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
Он объяснил, что при лечении пневмонии «антибиотики лили ведрами» - другого выхода обычно нет.
«Когда бактерия пневмококка от лечения разрушается, выделяется токсин, который очень губителен для сердечно-сосудистой системы», - описал происходящее доктор.
При отравлении токсинами пневмококка гибнут самые тоненькие вены.
«Судя по всему, у Романа Костомарова нарушилось кровоснабжение в конечностях, что и привело к гангрене», - заявил врач.
Он напомнил, что «пневмококк – опаснейшая инфекция». В этой связи у врачей существует протокол - помимо вакцинации от гриппа и коронавируса, проводить иммунизацию от пневмококка. Ревакцинация от нее у взрослых предусмотрена раз в пять лет. Рекомендации связаны с тем, что ежегодно пневмококк уносит большое количество жизней в результате пневмонии или менингита.
Также врач заявил, что после ампутации стоп у Костомарова будет «стопроцентная инвалидность, 1 группа». Фигурист не будет себя обслуживать, но есть коляски и протезы, к которым можно будет привыкнуть.
«Главное, жив», - заключил специалист в разговоре с КП.
Ранее сообщалось, что врачи встревожены правой ногой Костомарова, на которой зачистили поврежденные ткани.