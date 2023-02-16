«Бактерия выявлена при поступлении»: Проценко впервые рассказал, как развивалась болезнь у Костомарова

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко впервые рассказал, как развивалась болезнь у фигуриста Романа Костомарова. По его словам, при поступлении результаты анализов указывали на минимальные шансы выжить.

Костомарова госпитализировали в московскую больницу «на пятые сутки болезни». У него была высокая температура, а состояние фигуриста стремительно ухудшалось.

Несмотря на интенсивную терапию, Костомарову становилось только хуже.

«И уже через пять часов было понятно, что лишь искусственная вентиляция легких может справиться с таким тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией. Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц», - сообщил врач.

Врачи приняли решение перейти на более интенсивные методы лечения. Таковым является экстрокорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО).

Врачи изначально обсуждали любые шаги по болезни мультидисциплинарным консилиумом. Подключив Костомарова к ИВЛ и ЭКМО, медики доставили его в «Коммунарку». Все решения принимались с самим Костомаровым и семьей. Им объясняют все побочные эффекты от той или иной тактики лечения. Консилиумы собираются каждые 12 часов, пишет aif.ru.

Последние сутки Костомаров дышит сам. Однако врачи понимают, что ситуация может поменяться. Проценко не стал делать каких-либо прогнозов. Весь коллектив старается, чтобы Костомаров поправился.

Ранее сообщалось, какая именно бактерия привела Костомарова к ампутации и стопроцентной инвалидности.