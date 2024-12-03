У ресторана Григория Лепса нашли долги перед ФНС

У ресторана российского певца Григория Лепса обнаружили долги перед ФНС. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Выяснилось, что ООО «Пить», принадлежащая музыканту, оказалась должна налоговой 30 тысяч рублей. Фирма занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания.

Уточняется, что у компании отсутствуют налоговые правонарушения. За минувший год выручка фирмы превысила 41 млн рублей.

Григорий Лепс был женат дважды. От первого брака со Светланой Дубинской у него родилась в 1984 году дочь Инга. Второй женой певца стала танцовщица Анна Шаплыкова, пара рассталась в 2021 году после 20 лет совместной жизни. У бывших супругов трое общих детей: 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 14-летний Иван.

Недавно исполнитель признался, что планирует жениться на 18-летней Авроре Кибе летом 2025 года. Он назвал девушку своей женой еще в сентябре.

Ранее стала известна сумма, за которую Григорий Лепс готов выступить на новогоднем корпоративе.

Также Григорий Лепс заявил, что выбрал весомый подарок для невесты Авроры на Новый год.