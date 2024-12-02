«Весомый»: Григорий Лепс подготовил подарок для 18-летней невесты Авроры на Новый год

Певец Григорий Лепс рассказал, как планирует проводить Новый год в этот раз. По его словам, несмотря на работу, он хочет увидеться с невестой Авророй и преподнести ей подарок, который артист уже выбрал.

Сейчас возлюбленные поддерживают отношения на расстоянии — 18-летняя Аврора учится в Лондоне, а Григорий работает в Москве. Однако Новый год они хотят провести вместе. Насколько это будет возможно. Дело в том, что Лепс планирует, как и обычно, выступать в праздничную ночь, поэтому освободиться сможет только к пяти утра.

«Она вряд ли к этому времени еще будет гулять или сидеть за столом. Доеду, поздравлю, у меня есть подарок, приготовленный для Авроры, для семьи. Небольшой, но довольно весомый», - цитирует слова Лепса StarHit.

Отметим, что певец давно делает Авроре дорогостоящие подарки. В личном блоге девушка неоднократно показывала роскошные букеты и ювелирные украшения. Радует и она Григория презентами. Артист признался, что все ее попытки сделать ему сюрпризы были «в десятку».

Ранее Григорий Лепс отругал зрителя на своем концерте.