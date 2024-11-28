10 млн за 45 минут, из еды черный хлеб: раскрыта стоимость корпоративов с Агутиным, Шнуровым и Лепсом

Певец Леонид Агутин выступит на новогоднем корпоративе за 8-10 млн рублей. Цена меняется в большую сторону с приближением к празднику.

Стоимость выступления и требования артиста узнало издание PEOPLETALK.

По его информации, концерт Агутина на корпоративе длится 40-45 минут. В райдер певца входят черный хлеб, нарезка из красной рыбы, фрукты, негазированная вода в стеклянных бутылках. Из нестандартных требований – бутылка односолодового виски, выдержка которого составляет не менее 12 лет.

Певец Сергей Шнуров готов спеть за 25 млн рублей, продолжительность выступления 40 минут. Из еды все обычно: обед с салатом, супом, двумя видами горячего и десертом, ужин, из напитков чай, вода и соки, никакого алкоголя.

Певец Григорий Лепс просит за выступление 10-15 млн рублей – цена зависит от места и даты корпоратива. Из нестандартных требований артиста – сырые яйца и врач-фониатр.

Ранее продюсер раскрыл гонорар певца Александра Буйнова.