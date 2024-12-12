«Марио или Тимоти Шаламе»: в Сети обсуждают новый усатый образ Тимати

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) пришёл на день рождения к певцу Эмину Агаларову в новом облике - он надел очки и отпустил густые чёрные усы. В Сети оценили эксперименты исполнителя и высказали сразу несколько предположений насчёт того, чей стиль он вольно или невольно повторил.

Изначально видео с мероприятия, на котором Тимати запечатлён вместе с певцами Григорием Лепсом и SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) в своём Telegram-канале опубликовала продюсер Яна Рудковская. Оно быстро распространилось в русскоязычном сегменте платформы и вызвало бурю откликов.

«Рэпера уже назвали "Супер-Марио" и нашли сходство с Тимоти Шаламе», - сообщает Telegram-канал Spletnik.

Американский актер Тимоти Шаламе, с которым сравнивают Юнусова, не так давно тоже сменил имидж и стал носить усы – правда, другого цвета и другой длинны. В настоящее время он встречается с предпринимателем Кайли Дженнер.

Ранее Тимати похвастался, что купил картину за 65 млн рублей.