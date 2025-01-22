У певицы Алсу захотели забрать имя

Петербуржская компания ООО «АктивТестГрупп» подала в суд на певицу Алсу (настоящее имя Алсу Абрамова). Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, фирма требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Алсу». Третьей стороной к делу привлекли Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Исходя из скриншота, опубликованного «Звездачом», речь идет лишь о прекращении использования товарного знака в отношении таких товаров и услуг, как «промышленные и научные исследования и разработки, инженерно-техническая экспертиза, прокат средств программного обеспечения» и прочих.

«Возник конфликт из-за использования товарного знака — это уже очевидно. Компания хочет использовать для реализации своих товаров и услуг псевдоним Алсу», — поделилась адвокат Ольга Власова, отметив, что ситуация довольно банальна в сфере подобных отношений.

Ранее Алсу посмеялась над Гариком Мартиросяном и его супругой.

Также мы писали, что Алсу проведет День всех влюбленных на родине бывшего мужа.