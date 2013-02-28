«Очень жду встречи»: Алсу проведет День всех влюбленных на родине бывшего мужа

Певица Алсу планирует провести День всех влюбленных в родном городе бывшего мужа Яна Абрамова. В личном блоге артистка сообщила о своем концерте 14 февраля в Баку.

В 2024 году Алсу со скандалом развелась с супругом после 18 лет брака, а теперь удивила неожиданным признанием — она проведет романтический праздник на родине Яна Абрамова. Певица вышла на связь в соцсети и обратилась к поклонникам, пригласив их на свое выступление в Баку.

«Дорогие друзья, я приглашаю вас на свой сольный концерт в Баку, в „Конгресс-центре“, в День всех влюбленных 14 февраля. Очень жду встречи с вами, дорогие бакинцы!» — высказалась Алсу.

Организаторы подчеркнули, что это будет первый сольный концерт знаменитости в Баку. Известно, что Алсу много раз приежала в столицу Азербайджана. В одном из интервью певица признавалась, что Баку является одним ее любимых городов. Примечательно, что именно оттуда родом ее бывший муж.

«Мой муж родом из Баку, Ян жил здесь до шестнадцати лет, у него осталось много родственников, друзей», — рассказывала артистка.

Напомним, в конце мая 2024 года Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что Алсу публично обратилась к Яну Абрамову, посоветовав ему «перестать обижать женщин».