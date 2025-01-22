«Если бы Трамп был армянином»: Алсу посмеялась над Гариком Мартиросяном и его женой

Певица Алсу пришла в восторг, увидев пародию на президента США Дональда Трампа и его жену Меланию в исполнении комика Гарика Мартиросяна и его супруги Жанны.

Избранница ведущего шоу «Конфетка» повторила образ первой леди – надела темное пальто и шляпу с широкими полями, которая стала мемом после церемонии инаугурации Трампа.

Жанна опубликовала в своем блоге юмористический ролик, в котором сложила руки перед собой и сделала серьезное выражение лица, пародируя Меланию. Гарик при этом появился в кадре в графитовой толстовке и бейсболке. Он попытался поцеловать жену, однако удалось ему это не сразу. После этого Жанна поправила шляпу и опустила голову, спрятав глаза.

«А мой смог!» — подписала ролик Мартиросян.

Пародию пары оценили многие звезды шоу-бизнеса. Так певица Алсу даже сделала репост ролика.

«Если бы Трамп был армянином», — пошутила певица.

Ранее у нашумевшей в соцсетях шляпки, которую Мелания Трамп надела на церемонию инаугурации, нашли политический символизм. По словам дизайнера Эрика Джавитса, придумавшего головной убор первой леди Америки, это знак поворота к более консервативным ценностям.