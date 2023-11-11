До 80 тысяч евро: Валерий Меладзе поднял цену на свои новогодние корпоративы

Певец Валерий Меладзе в два раза повысил цену на свои новогодние корпоративы за рубежом из-за плотного графика. Его выступление теперь стоит 80 тысяч евро вместе 40. Дополнительно к этой сумме музыкант просит 10 тысяч евро за технический райдер, билеты бизнес-класса, трансфер и гримёрку.

Источник Telegram-канала Mash сообщает, что концерты Меладзе расписаны до 31 декабря. Спрос на выступления Меладзе достаточно высокий. Большинство мероприятий пройдет в ОАЭ, куда артист согласен летать только бизнес-классом. За вечер с артистом придется отдать в пересчете на нашу валюту около 8 млн рублей.

Артист прописал и бытовой райдер, детали которого пока не раскрываются.

Напомним, ранее супруга артиста Альбина Джанабаева подняла ценник на корпоративы почти в три раза на фоне слухов о разводе с Меладзе. Желающим увидеть выступление артистки придется заплатить 2,5 миллиона рублей. При этом раньше гонорар Джанабаевой составлял около 850 тысяч рублей.