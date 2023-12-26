У оскандалившейся Насти Ивлеевой могут арестовать имущество

Иск, поданный против блогера Насти Ивлеевой, предполагает арест ее имущества. Об этом сообщает RT.

Из искового заявления следует, что имущество блогера могут арестовать в качестве обеспечительной меры.

Кроме того, сумма коллективного иска определена с учётом масштаба распространения фото с «голой» вечеринки и совокупной аудитории приглашённых на тусовку гостей.

Напомним, со знаменитости хотят взыскать 1 млрд рублей морального вреда после ее «голой» вечеринки. Соответствующее обращение написали члены инициативной группы, которую возглавляет актер и продюсер «Бригады» Александр Иншаков. Они хотят лишить блогера возможности вновь зарабатывать на подобных мероприятиях, сниматься в рекламе. Подписи в документе поставили 23 человека.

Ранее компания МТС убрала блогера Настю Ивлееву из своей юбилейной акции. Подробности читайте в этой статье.