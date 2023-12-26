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НАШ ШОУБИЗ
19:13, 26 декабря 2023
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Компания МТС убрала блогера Настю Ивлееву из своей юбилейной акции после ее «голой» вечеринки

Компания МТС нашла необходимым убрать Настю Ивлееву из своей юбилейной акции.

Компания МТС убрала блогера Настю Ивлееву из своей юбилейной акции после ее «голой» вечеринки

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой стала причиной масштабного скандала. Несмотря на то, что звезда извинилась за мероприятие, ее начали исключать из рекламных акций.

По данным Telegram-канала «Светский хроник», МТС вырезал Настю Ивлееву из своей юбилейной акции.

Компания анонсировала в честь своего 30-летия огромный розыгрыш, в котором можно было выиграть встречу с амбассадорами бренда: Дмитрием Нагиевым и Настей Ивлеевой. Однако спустя время условия акции изменили, убрав все упоминания об участии в ней блогерши. Это случилось 22 декабря, спустя два дня после «голой» вечеринки.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

При этом Ивлеева принесла извинения обществу и участникам скандальной вечеринки.

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