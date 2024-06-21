«У них нет концертов, а у меня есть»: Крайнова отреагировала на скандал с «Тутси»

Певица Настя Крайнова заявила, что группу «Тутси» задевают ее гонорары и популярность. Артистка прокомментировала скандал с коллективом в эфире шоу «Злые языки».

Настя Крайнова ушла из группы «Тутси» в 2010 году. Коллектив предлагал ей воссоединиться, но она ответила отказом и назвала «Тутси» «колхозом». При этом Настя продолжает исполнять хиты группы на концертах. Крайнова убеждена, что имеет право на песни «Тутси». По мнению артистки, она сделала свой вклад в развитие коллектива.

«Их очень задевает, что у них нет концертов, а у меня есть. И они пытаются с этим бороться. Получается, что я одна стою больше, чем они вчетвером. Естественно, девочек это будет триггерить, мол, она ездит и поет песни. Но если бы не было меня, точно так же, как и каждой из них, не было бы коллектива», — высказалась знаменитость.

Крайнова уверена, что группа «Тутси» пиарится на ее имени. По словам певицы, сейчас ее интересует сольная карьера, а не участие в коллективе.

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