Жена певца Дмитрия Колдуна прилетела в Россию ради съемок в шоу. Об этом стало известно из соцсетей артиста.

Певец Дмитрий Колдун не скрывает, что вместе с женой живет в Минске. Однако сам он зачастую бывает в Москве из-за регулярных выступлений, а вот его супруга наоборот, редко прилетает в столицу России.

Накануне Колдун поделился совместным снимком с женой в студии шоу «Звезды сошлись».

«Звезды сошлись, а я развожу», — подписал фото он.

В комментариях пользователи похвалили пару: «Как это здорово, что вы такие классные», «Самая волшебная и красивая пара», «До чего же молоденькие и хорошенькие!».

Напомним, Дмитрий Колдун поженился на Виктории Хамицкой в 2012 году. Супруги воспитывают двоих детей: 11-летнего сына Яна и 8-летнюю дочь Алису.

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