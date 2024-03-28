Степан Меньщиков рассказал о предательстве певицы Насти Крайновой на шоу. Об этом сообщает StarHit.

Бывший участник «ДОМа-2» Степан Меньщиков стал участником шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница». Вместе с ним в команде за приз в 10 миллионов рублей борются Анна Горохова, Свами Даши, Антон Пануфник, Анастасия Крайнова и многие другие.

Каждый выпуск из реалити выбывает один из участников, а перед этим между ними происходят оживленные беседы о том, кого же стоит выгнать. По словам Степана Меньщикова, после сговоров участников он перестал доверять певице Анастасии Крайновой.

«Я считаю, что Настя меня предала. Она, конечно, может сколько угодно рассказывать о том, что все это игра. Возможно. Только „бабки“ и поступки участников — настоящие. Так что говорить, стерва Настя или нет, я не стану. Просто есть факты, а они, как известно, упрямая вещь. Поэтому сами доверяйте Крайновой», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что экс-звезда «Дома-2» Меньщиков год лечится от зависимости в Таиланде.