«У него оружие есть»: Юлия Савичева рассказала об угрозах дебошира в самолете

Певица Юлия Савичева рассказала о неприятном инциденте, который произошел в самолете. В соцсетях девушка призналась, что перед полетом до Владивостока один из пассажиров начал дебоширить и даже угрожать взорвать самолет.

Знаменитость сняла видео прямо из салона. Юлия позировала в солнцезащитных очках и выглядела напуганной. Она призналась, что столкнулась с неадекватным поведением неизвестного мужчины. Рейс пришлось задержать. Дебошир сидел сзади артистки.

«Я в шоке. Какой-то сумасшедший пьяный мужчина угрожал, что гранату достанет и всех подорвет, что у него оружие есть. В общем, какая-то жесть», – поделилась артистка.

По словам исполнительницы, на ситуацию отреагировал экипаж, который вызвал сотрудников полиции. Правоохранители смогли усмирить дебошира, но вылет пришлось задержать.

«У меня впервые такое», – добавила звезда.

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