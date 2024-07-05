«Это был главный подарок»: молодая невеста Лепса рассказала о пластике в 17 лет

Молодая невеста певца Григория Лепса призналась, что делала пластическую операцию в 17-летнем возрасте. Аврора Киба рассказала, что это было ее мечтой.

Избранница знаменитости активно ведет соцсети и делится подробностями личной жизни. Девушка не стала скрывать, что меняла свою внешность. В 17 лет она сделала ринопластику (пластика носа, - прим. ред.).

«Это было моей мечтой. Родители согласились на операцию перед моим днем рождения. Я долго уговаривала, но наверно на мои 18 лет это был главный подарок. Я лично не трогала свою форму носа, а лишь убрала горбинку», – рассказала Киба.

Невеста Лепса отметила, что у нее не было синяков и отеков. Она восстановилась всего за 10 дней, хотя на это обычно уходит две недели.

«Через 10 дней я уже была с новым носиком», — добавила она.

Напомним, что избранница звезды в июне окончила Московскую экономическую школу. Сейчас у нее на руках есть диплом российского образца, но в сентябре ей выдадут еще и международный.

При этом невеста Лепса постоянно сталкивается с критикой, но стойко переносит хейт в свой адрес. Многие пишут, что она закрутила роман с артистом ради денег и годится ему в младшие дочки.

Впервые девушка появилась рядом с исполнителем хита «Рюмка водки на столе» на Петербургском международном экономическом форуме. А после они посетили музыкальную премию. Певец тогда заявил, что спутница является его невестой.

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