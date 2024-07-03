Юлия Савичева рассказала, кому не изменяют партнеры

Российская певица Юлия Савичева заявила, что самодостаточным людям не грозят измены. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Звездач».

По словам артистки, человек должен любить, уважать и принимать себя, и тогда партнер не будет изменять ему.

«От таких редко уходят, если ты будешь над собой постоянно работать, над своей головой», — поделилась исполнительница.

Напомним, Юлия Савичева с 2014 года замужем за композитором Александром Аршиновым. Звезда признавалась, что у них были разные периоды в отношениях, и полгода она жила отдельно от мужа. Певица рассказывала, что им удалось сойтись благодаря мудрости супруга, который с пониманием отнесся к ее поступку. У пары есть дочь Анна, которая живет в Португалии.

Ранее Савичева отреагировала на слухи о разводе с мужем.

Также блогер Антон Суворкин рассказал, что Алсу застукала супруга с Анастасией Решетовой в машине.