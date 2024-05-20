«У него не было возможности»: пропавшего актера из «Папиных дочек» нашли

Пропавшего актера из «Папиных дочек» Андрея Светлова нашли на стройке в Подмосковье. На связь с ИА Регнум вышла мать артиста Татьяна Андреевна. Она рассказала о состоянии мужчины.

Напомним, что несколько дней назад женщина забила тревогу из-за пропажи своего сына, который снимался в популярном сериале. В целях подработки он устроился на стройку, и перестал выходить на связь. 83-летняя мать очень переживала и забила тревогу. Выяснилось, что Андрея нашли.

Татьяна Андреева выразила слова благодарности всем неравнодушным и сообщила, что с ее сыном все хорошо.

«Андрей вернулся, к счастью, ничего страшного не произошло. Ему пришлось задержаться на объекте в Климовске, потому что нужно было закончить какие-то работы. Но сообщить об этом мне у него не было возможности, потому что телефона у него сейчас нет. Его телефоны украли», — рассказала женщина.

Напомним, что пенсионерка обращалась с заявлением в полицию. Она говорила, что сын уехал на подработку, так как постоянной деятельности у него нет, а деньги нужны. Поэтому он отправился на стройку, и обычно всегда поддерживал связь с матерью, а тут пропал. Оказалось, что мужчину ограбили, именно поэтому он не смог позвонить родительнице.

Ранее мы писали о том, что певица Диана Гурцкая обратилась к умершему в самолете мужу в годовщину смерти.

Также стало известно о состоянии актрисы Светланы Немоляевой. СМИ писали, что женщину госпитализировали. Она вышла на связь с журналистами и подтвердила слухи, а также озвучила диагноз.