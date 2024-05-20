Певица Диана Гурцкая обратилась к умершему в самолете мужу в годовщину смерти. Диана посвятила Петру Кучеренко трогательный пост.

20 мая 2023 года ушел из жизни Петр Кучеренко. Ему стало плохо в самолете. Несмотря на усилия врачей, Кучеренко не удалось спасти. После смерти Петра прошел год, однако Гурцкая до сих пор страдает по мужу. По словам знаменитости, ее «жизнь не может быть прежней».

«Время учит жить с болью и тоской, но не избавляет от них. Ровно год как тебя нет рядом — всё та же боль и те же вопросы. А в ответ тишина. Порой хочется сбежать от себя, спрятаться в книгах, в чужих мыслях — это не помогает», — высказалась Диана.

Певица сопроводила пост семейными фотографиями разных лет. На них Гурцкая запечатлена с мужем и сыном Константином.

Ранее певица Диана Гурцкая призналась, что винит себя в смерти мужа Петра Кучеренко. По мнению артистки, она могла бы предотвратить печальный исход. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Диана Гурцкая 40 дней приходила к могиле мужа «помолчать».