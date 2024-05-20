«К сожалению, у меня ковид»: Светлана Немоляева прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева была экстренно госпитализирована с подозрением на COVID-19. Народная артистка России вышла на связь и в беседе с 360.ru подтвердила, что ее положили в больницу.

«Да, к сожалению, у меня ковид. Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечится теперь, меньше времени», — рассказала Светлана Немоляева.

Актриса добавила, что ближайшие концерты с ее участием отменили. По признанию Светланы Немоляевой, она сильно расстроилась из-за этого.

Напомним, как сообщал Telegram-канал «112», артистка почувствовала себя плохо 19 мая. Уточнялось, что Светлану Немоляеву госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Позднее стало известно, что Театр имени В.В. Маяковского отменил спектакль «Бешеные деньги» с участием актрисы в связи с ее плохим самочувствием. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе театра, спектакль переносится на 1 июля, а приобретенные билеты будут действительны в эту дату. Представители учреждения отказались комментировать информацию о самочувствии Светланы Немоляевой и ее возможной госпитализации. Также в театре не сообщили о нынешнем местонахождении знаменитости.

Ранее мы писали о том, что госпитализированная Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в одной из московских больниц. Проведенное обследование выявило у артистки дыхательную недостаточность, а тест на ковид также оказался положительным.