«У него аж бред был»: Айза сообщила о болезни сына от Гуфа

Блогер и предпринимательница Айза-Лилуна Ай рассказала, что долго не выходила на связь из-за болезни Сэма. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Сетевая знаменитость призналась, что ее наследник столкнулся с тяжелым вирусом. У ребенка поднялась температура до 40 °C. Также мальчик начал бредить. Бизнесвумен удалось выйти на связь, только когда Сэм стал чувствовать себя лучше.

«У него аж бред был, так испугалась. Но ему лучше… Слава богу!», — высказалась Айза.

Напомним, Айза прославилась после брака с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). В их союзе родился сын Сэм. Блогер рассказывала, что причиной их разрыва стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость музыканта. Женщина также воспитывает сына Элвиса от второго брака с предпринимателем Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза-Лилуна Ай раскрыла, вернется ли в Россию.

Также Айза пожаловалась на бывшего супруга.