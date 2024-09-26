«Больше не хочу работать»: Айза-Лилуна Ай рассказала, вернется ли в Россию

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала, планирует ли возвращаться в Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Сетевая знаменитость уже несколько лет живет с сыновьями на Бали. На острове Айза обзавелась земельным участком и построила дом, вследствие чего спровоцировала слухи о своей эмиграции из России.

В рубрике «Вопрос — Ответ» бизнесвумен поспешила опровергнуть опасения подписчиков.

«Нет, конечно! Я кроме Москвы и Бали нигде жить не могу, не буду, не хочу и не собираюсь! Просто сейчас в приоритете у меня мое здоровье! Особенно ментальное, поэтому я пока на Бали, без рабочего психоза. Я больше не хочу работать, как раньше», - высказалась блогер.

Напомним, Айза также была замужем за рэпером Гуфом. В 2010-м у пары родился сын Сэм. Супруги расстались в 2013-м. Как рассказывала блогер, причиной их разрыва стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.

В 2015-м Айза узаконила свои отношения с предпринимателем Дмитрием Анохиным. В 2016-м блогер подарила избраннику сына Элвиса, однако уже в 2020-м пара рассталась. Бывшие супруги регулярно ссорились и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге бизнесвумен заплатила экс-супругу 12 миллионов рублей за бьюти-центр.

Ранее мы писали, что Айза-Лилуна Ай пожаловалась на бывшего мужа.