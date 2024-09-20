«Угораздило связаться с нарциссом-психопатом»: Айза пожаловалась на экс-мужа

Блогер Айза-Лилуна Ай пожаловалась на бывшего супруга Дмитрия Анохина. Соответствующая публикация появилась ее Telegram-канале.

Бизнесвумен не стала раскрывать подробности конфликта с экс-мужем. Айза пожелала, чтобы мужчина от нее отстал. Она добавила, что это одно из ее главных желаний в настоящий момент.

«Вот угораздило меня когда-то связаться с нарциссом-психопатом. Теперь мучаться до конца жизни», — поделилась блогер.

Напомним, Айза была была замужем за предпринимателем Дмитрием Анохиным с 2015 по 2020 год. В 2016-м блогер подарила избраннику сына Элвиса. Бывшие супруги регулярно ссорились и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге знаменитость заплатила экс-супругу 12 миллионов рублей за бьюти-центр.

Айза также была замужем за рэпером Гуфом. В 2010-м у пары родился сын Сэм. Супруги расстались в 2013-м. Как рассказывала блогер, причиной их разрыва стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.

Ранее мы писали, что Айза подарила жилье сыну от Гуфа на день рождения.