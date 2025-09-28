«У нас в семье это запрещено»: как Лариса Долина воспитывает единственную внучку

Лариса Долина раскрыла, как воспитывает внучку.

Народная артистка России активно занимается воспитанием своей единственной внучки — 12-летней Александры. Девочка растет творческой личностью, но при этом показывает блестящие результаты в точных науках. Певица призналась, что помогает Саше раскрывать таланты и при этом не ограничивает ее свободу выбора.

По словам певицы, Саша с раннего детства демонстрирует артистический и музыкальный дар, однако успехи школьницы не ограничиваются сценой.

«Она, конечно, креативная, очень творческая личность, она очень быстро учит музыкальный материал. И я сейчас слышу, как она растет как певица, мы часто занимаемся. У нее есть педагог по вокалу, у меня для этого, к сожалению, нет времени. Она ездит к ней раз-два в месяц», — рассказала Лариса Александровна в беседе с Пятым каналом.

При этом внучка не мечтает о карьере поп-звезды. Ей ближе синтезированное направление — актерская игра и музыка, скорее всего — мюзиклы.

«Она тоже немножко раздваивается, но все-таки идет в сторону творчества. В ней больше этого — креативного, творческого. Она в такой школе учится, в которой с первого класса изучают актерское мастерство. Сейчас она в восьмом классе, и я вижу в ней актерское дарование», — отметила Долина.

Однако творческая сторона — не единственный талант Саши. Девочка с легкостью осваивает математику и регулярно занимает призовые места на олимпиадах. Отец школьницы, по словам певицы, часто обращает внимание Долиной на этот талант и просит не навешивать на дочь ярлык «творческого человека», считая, что ее будущее может быть связано именно с этой сферой.

Знаменитая бабушка уверяет, что выбор профессии — дело самой Саши. До окончания школы у девочки еще есть время определиться с направлением, а поддержка близких будет обеспечена в любом случае.

«Буду помогать, чтобы она ни выбрала в жизни, мы с мамой будем ей помогать. Никто на нее не давит, у нас вообще в семье это запрещено, потому что мы ей не хотим быть врагами, мы хотим, чтобы она состоялась как личность, и будем ее во всем поддерживать», — подчеркнула Долина.

