Суд взыскал с жительницы Казани 14,9 млн рублей в пользу певицы Ларисы Долиной

С жительницы Казани взыскали 14,9 млн рублей в пользу певицы Ларисы Долиной. Женщина передала мошенникам карту для вывода средств со счетов народной артистки.

Об итогах суда сообщает Пятый канал.

Данное дело связано с хищением у Долиной более 300 млн рублей. Жительница Казани была одним из десяти фигурантов.

Женщина утверждала, что потеряла телефон и карту, не предоставив доказательства. Позже она призналась, что передала банковскую карту мошенникам за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. О преступном мотиве россиянка знала.

Суд в Йошкар-Оле взыскал с нее 13 млн как неосновательное обогащение и еще 1,9 млн как проценты, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось издание.

Напомним, мошенники лишили Долину квартиры и вывели 175,1 млн рублей. Певица восстановила права на жилье через суд.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье, которая приобрела квартиру певицы, и сохранил за Долиной права собственности.