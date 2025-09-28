«Это была незабываемая ночь»: как Ани Лорак отпраздновала 47-летие во Франции

Ани Лорак отпраздновала 47-летие с мужем Исааком Виджраку во Франции.

Певица отметила свой день рождения в самом романтичном городе мира. Артистка поделилась кадрами и признаниями, заинтриговав поклонников.

В феврале звезда впервые открыто рассказала о своем втором браке. Ее избранником стал 48-летний инструктор по йоге Исаак Виджраку, обладатель титула «Мистер Испания». Он устроил ей сюрприз на день рождения.

Исаак организовал для любимой праздник в Париже. Пара устроила ужин в ресторане с видом на Эйфелеву башню, а затем прогулялась по вечернему городу. Главным сюрпризом стало романтическое выступление мужа — он исполнил для Ани песню на французском языке.

«Я наслаждаюсь каждым мгновением с тобой так, словно это последняя секунда. С днем рождения, моя любовь», — трогательно подписал Исаак опубликованное видео.

Сама Ани Лорак не скрывала эмоций. Певица поблагодарила мужа и призналась, что вечер стал для неё особенным:

«Спасибо, любимый. Это была незабываемая ночь!» — написала артистка.

Поклонники звезды принялись поздравлять артистку под публикацией. В комментариях к видео и фото отметили: «Так и догадывалась, что куда-то уехали», «Ани сияет рядом с ним, пусть будут счастливы», «Сразу видно, когда люди счастливы по-настоящему!».

Напомним, что в прошлом Лорак пережила болезненный развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого у нее 14-летняя дочь София. Сейчас она учится в восьмом классе и часто сопровождает маму на гастролях, оставаясь для нее главным источником вдохновения.

