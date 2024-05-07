«У нас столько планов»: Арзамасова и Авербух вместе с сыном покинули Россию

Актриса Елизавета Арзамасова с супругом, фигуристом Ильей Авербухом и сыном Львом улетела из России. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

По словам артистки, она вместе с семьей отправилась на отдых в Турцию.

«Мы добрались. Небольшой долгожданный отпуск большой дружной компанией начался. Какая красота, как же здесь здорово. Боже, у нас столько планов, как жаль, что так мало дней», — поделилась Арзамасова.

Напомним, в апреле стало известно, что Елизавета Арзамасова ждет второго ребенка от Авербуха, который старше нее на 22 года. Актриса и фигурист тщательно скрывали свой роман, но в сентябре в 2022 года публично объявили о своих отношениях в эфире «Вечернего Урганта». Спустя три месяца влюбленные сыграли свадьбу.

Супруги воспитывают общего сына Льва, который появился на свет 14 августа 2021 года.

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