Не отпускает от себя: Полина Гагарина замечена с новым возлюбленным на репетиции концерта

Певица Полина Гагарина активно готовится к грандиозному концерту, который состоится 29 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Исполнительница хита «Драмы больше нет» поделилась в личном блоге кадрами подготовки к мероприятию, на которых также был замечен ее новый возлюбленный, танцор Станислав Миков.

Артистка уже давно перестала скрывать отношения с новым избранником. Пара впервые вышла в свет вместе в 2023 году. Именно благодаря Станиславу Микову Полина Гагарина снова поверила в любовь после развода в 2021 году, а судя по свежим кадрам, певица и вовсе не отпускает возлюбленного от себя.

Накануне Полина Гагарина опубликовала в соцсети ролик с репетиции номеров предстоящего концерта в «Лужниках». Рядом с артисткой находился и танцор из ее команды.

«Начался режим ежедневных репетиций. До шоу в „Лужниках“ осталось меньше двух месяцев!» — написала артистка.

Пользователи Сети восхитились подготовкой знаменитости к выступлению.

«Какой колоссальный труд», «Мастер с большой буквы», «Отличная у вас команда!» — написали подписчики.

Полина Гагарина и Станислав Миков впервые появились вместе на мероприятии Яны Расковаловой и ее бренда Yana в 2023 году. Тогда телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем блоге, что встретила влюбленных на светском вечере, отметив, что «приятно видеть красивых и счастливых людей».

Коллеги по шоу-бизнесу уже знают о романе пары. Примечательно, что отношения танцора и певицы плавно перетекли в романтические из дружеских. Новый избранник артистки знаком с ее детьми и часто бывает у нее дома.

Напомним, Полина Гагарина была в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым с 2014 по 2021 годы. У экс-супругов есть семилетняя дочь Мия.

Ранее сообщалось о том, что Полина Гагарина рассказала о своем новом шоу в «Лужниках».