29-летняя актриса Лиза Арзамасова станет мамой во второй раз

29-летняя актриса Лиза Арзамасова сообщила, что ждет второго ребенка от фигуриста Ильи Авербуха. Соответствующий пост она разместила в соцсетях.

Арзамасова опубликовала видео, на котором появилась с округлившимся животом.

Актриса произнесла: «Думаю, слова тут излишни. Спустя три года. На том же месте, в тот же час».

Авербух пожелал всем любви. Сын Арзамасовой Лев сообщил, что «очень рад».

Поклонники принялись поздравлять пару. Одна из поклонниц указала, что подозревала актрису в беременности на спектакле в декабре. Некоторые не догадывались, что Арзамасова станет мамой второй раз.

Ранее сообщалось, что супруги решились на переезд и присматривают новую квартиру. В Сети заговорили, что поиск квартиры связан со скорым пополнением в семье. Сама актриса не комментировала слухи о беременности.