«У нас народ всепрощающий»: почему Алле Пугачевой не присвоят статус иноагента

Уехавшую из России после начала СВО певицу Аллу Пугачеву не признают иноагентом. Такое мнение высказал певец и композитор Александр Добронравов.

Как пояснил композитор, общество знает, кто поддержал нашу страну, а кто нет. При этом, говорит он, российский народ умеет многое прощать.

«Не надо. И так все всё знают, и все всё чувствуют. Хотя у нас народ очень мягкий и быстро отходит, всепрощающий», — цитирует певца NEWS.ru.

Недавно в своем блоге Примадонна опубликовала пост с фотографией женщины и ребенка из киевской больницы и подписала: «Бог терпелив, но всему ему предел». К слову, она умолчала, что во двор лечебного заведения упала сбившаяся с курса украинская ракета ПВО.

После этого чиновники и общественники вновь заговорили о необходимости признания Пугачевой иноагентом. Глава ФПБК Виталий Бородин считает, что в отношении певицы необходимо составить протокол. Он отметил, что никто из россиян не может выкладывать подобные посты в Сеть, но у исполнительницы хита «Миллион алых роз» есть вседозволенность. Это, по его мнению, нужно пресечь.

Ранее мы писали, что последние месяцы лета народная артистка планирует провести в Юрмале. Однако, как оказалось, в этот раз она решила сильно сэкономить, выпросив большие скидки и на аренду дома, и на прислугу.