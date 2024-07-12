Дом со скидкой, личный повар и доставка продуктов: как живет Алла Пугачева в Юрмале

Певица Алла Пугачева планирует жаркие месяцы лета пересидеть в Прибалтике, как делает это уже не первый год. Однако, как оказалось, в этот раз артистка решила сильно сэкономить, выпросив большие скидки и на аренду дома, и на прислугу. Об этом сообщает Kp.ru, ссылаясь на слова местных блогеров.

Источники СМИ рассказали, что сейчас в Юрмале простаивает много жилья, которое раньше занимали туристы. Дом, который приглянулся Примадонне, сдавали за 50 тысяч евро, но никто его не брал. В итоге в нем поселилась семья Аллы Борисовны. Говорят, что ей сделали очень хорошую скидку, но какую – неизвестно.

Для удобства Пугачева наняла на лето личную охрану, повара, горничную. Их услуги тоже получилось оплатить дешевле, чем обычно. Также специально для певицы каждое утро заказывают доставку свежих продуктов. В дом привозят хлеб, молочные изделия, фрукты и овощи. А за мясом и рыбой ходит лично помощница артистки.

Напомним, что пока в Юрмале Пугачева находится только с детьми. Ее муж продолжает гастролировать и зарабатывать деньги. Воссоединение семьи ожидается в ближайшие дни.

Ранее соседка Аллы Пугачевой рассказала, кто живет в ее замке в Грязи.