«У нас есть понимание, куда делись все камеры»: раскрыты подробности дела о смерти МотоТани в Турции

Бывший муж погибшей в Турции байкерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, поделился подробностями судебного дела по установлению виновника смертельного ДТП. По словам Станислава Федоренко, сейчас семья девушки держит связь с турецким адвокатом и уже имеет на руках показания свидетелей и заключения экспертов.

«Мы активно сотрудничаем с турецким адвокатом. На этой неделе получили все материалы дела, включая показания свидетелей и заключения экспертов. На основании этого уже строим нашу дальнейшую стратегию», — сообщил Федоренко.

Он подчеркнул, что стало понятно, куда делись камеры, прикрепленные на Татьянин мотоцикл. Так как байкерша была популярным блогером, она всегда снимала свои передвижения на двухколесном транспорте.

«У нас есть полное понимание картины произошедшей аварии, в том числе у нас есть понимание, куда делись все камеры. Поэтому прошу вас не доверять слухам и ложным фактам», - заключил Станислав.

Напомним, о смерти Татьяны Озолиной стало известно 22 июля. Она погибла в ДТП в Турции. Сначала появилась информация, что девушка врезалась в фуру, однако она не подтвердилась. Оказалось, что МотоТаня ехала с минимальной скоростью и вовремя притормозила перед грузовиком. За ней следовал турецкий блогер Онур Обут и на большой скорости врезался в мотоцикл Татьяны. После столкновения они вылетели с дороги и ударились в ограждение.

28 июля в Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с МотоТаней. Родственники 38-летней байкерши приняли решение кремировать тело и захоронить в родном городе Тара Омской области.

Также стало известно, что байкеру Онуру Обуту грозит до шести лет тюрьмы. По местным законам его будут судить по статье об убийстве по неосторожности. Сам блогер отрицает свою вину и заявил, что это Татьяна врезалась в его мотоцикл.