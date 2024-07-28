Открытый гроб и белые цветы: в Москве простились с погибшей в Турции МотоТаней

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с погибшей в Турции байкершей Татьяной Озолиной, известной как МотоТаня. Десятки людей выстроились в очередь, чтобы проводить популярного блогера в последний путь.

Родственники 38-летней Татьяны приняли решение кремировать тело и захоронить в родном городе Тара Омской области.

На кадрах, опубликованных StarHit, запечатлен открытый белоснежный гроб, вокруг которого много белых цветов. Голову покойной покрыли кружевным платком.

Во время церемонии матери Татьяны стало плохо, ей потребовалась помощь медиков. 13-летний сын мотоблогера не вставал со своего места. Мальчик с потерянным видом сидел в стороне, держа в руках синий платок.

Напомним, о смерти Татьяны Озолиной стало известно 22 июля. Она погибла в ДТП в Турции. Сначала появилась информация, что девушка врезалась в фуру, однако она не подтвердилась. Оказалось, что МотоТаня ехала с минимальной скоростью и вовремя притормозила перед грузовиком. За ней следовал турецкий блогер Онур Обут и на большой скорости врезался в мотоцикл Татьяны. После столкновения они вылетели с дороги и ударились в ограждение.

Ранее родственники Озолиной опровергли слухи, что девушка управляла железным конем в состоянии алкогольного опьянения. Слова близких МотоТани подтвердил и свидетель аварии.