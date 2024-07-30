«У нас ЧП»: 2-летний сын Тарасова и Костенко получил травму на Мальдивах

2-летний сын Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко получил травму ноги на Мальдивах. Супруги рассказали о состоянии наследника в соцсети.

Отдых звездной пары обернулся инцидентом. 2-летний Алексей, сидя на багажнике велосипеда, засунул ногу в спицы и получил травму. Супруги решили не обращаться к врачам и самостоятельно принялись лечить наследника. Они делают перевязки и обрабатывают рану.

«Я не знаю, как все это вынести: к падениям и травмам детей вообще не готова. Хорошо, что я взяла аптечку и там много всего. Собрана по рекомендации педиатра», — сообщила Анастасия.

Тарасов тоже высказался о травме сына. По словам футболиста, в семье произошли разногласия из-за лечения наследника.

«У нас ЧП. Покатались на велосипеде, называется», — заявил Дмитрий.

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