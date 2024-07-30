«Нюша с Игорем договорились»: с кем останутся дети певицы после развода
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Нюша и Игорь Сивов договорились о проживании детей после развода. Об этом сообщает Super.ru.
Весной 2024 года стало известно о разводе Нюши и Игоря. Поговаривали, бывшие возлюбленные не могут определить, с кем останутся дети после развода, и именно поэтому заседание суда переносилось несколько раз. PR-директор Игоря опровергла подобные слухи. По словам Марии Редекоп, у певицы и бизнесмена нет разногласий по поводу бракоразводного процесса.
«Дети учатся в Дубае, и Нюша с Игорем договорились, что они будут жить там. Нет такого, чтобы дети с кем-то остались», — высказалась Мария.
Как выяснилось, заседание было перенесено «в связи с необходимостью соблюдения процессуальных процедур». 15 августа брак пары должен быть расторгнут.
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