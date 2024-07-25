«Начну путать имена детей»: жена Тарасова высказалась о пятой беременности

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о своем восстановлении после родов. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Так, в феврале текущего года модель подарила Тарасову сына Ярослава, который стал четвертым ребенком пары.

Костенко призналась, что возвращается в свой вес через 10—12 месяцев после родов. Сетевая знаменитость подчеркнула, что многие считают, что в настоящий момент ее фигура выглядит более привлекательно, однако она все равно худеет до своих обычных параметров.

При этом девушка публично окрестилась от пятых родов. По словам супруги футболиста, если наследников станет больше, то она начнет путать имена.

«Но с этим, пожалуй, все. А то я скоро начну путать имена детей», — поделилась Костенко.

Напомним, Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У звездных супругов четверо детей. Футболист был женат трижды. Его первой женой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. А с 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Их расставание стало болезненным для телеведущей. Тогда она сменила профессиональную деятельность и стала певицей.

Ранее мы писали, что Костенко и Тарасов с четырьмя детьми улетели на Мальдивы.