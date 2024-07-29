«У нас большая радость»: сын Полины Гагариной поступил на бюджет

Певица Полина Гагарина заявила, что сын поступил в «институт своей мечты» на бюджет. Звездная мама похвасталась достижением наследника в личном блоге.

Гагарина ведет активный диалог с подписчиками. На этот раз россияне поинтересовались, куда сын Полины поступил. Певица не стала называть учебное заведение, но отметила, что наследник зачислен в институт на бюджетной основе.

«У нас большая радость! Сын поступил в институт своей мечты на бесплатное отделение. Я им невероятно горжусь», — высказалась знаменитость.

Отметим, что наследник Полины уже несколько лет занимается аранжировкой музыки. Молодой человек имеет свою студию и хочет добиться успеха без помощи мамы.

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